Gerard Piqué é visto com namorada pela primeira vez após aposentadoria

Gerard Piqué, ex-marido da cantora Shakira, foi clicado com a nova namorada, a estudante Clara Martí. É a primeira vez que eles fazem uma aparição pública após o anúncio da aposentadoria do atleta.

Piqué, de 35 anos, e Clara, 23 anos, foram vistos chegando de carro a um evento da empresa esportiva do ex-jogador, Kosmos, em Barcelona. Ele estava dirigindo o veículo e ela no banco do passageiro.

Os dois entraram no local separados e não falaram com a imprensa, segundo o portal espanhol El Debate.

Esse é o primeiro relacionamento do ex-jogador desde o fim do casamento de 12 anos com Shakira, anunciado em junho. Piqué foi flagrado aos beijos com Clara Chia em agosto, durante um show.

Em setembro deste ano, Shakira falou pela primeira após o término e afirmou estar passando pelas 'horas mais sombrias' de sua vida.

Relacionamento de Piqué e Clara Chía

Piqué e Chía teriam começado a se relacionar em meio às saídas dele para festas em Barcelona, segundo o portal espanhol Vanitatis.

"Ela era garçonete em um dos clubes onde Piqué foi festejar com Riqui Puig e outros companheiros de equipe. Foi uma paixão imediata", disse uma pessoa próxima, também citando as festas de Piqué e dos demais jogadores do clube catalão.

Esse foi, inclusive, o motivo pelo qual o ex de Shakira começou a ser visto frequentemente em saídas noturnas. Nessa época, a cantora e o jogador já teriam rompido a relação, mas a história não havia sido declarada publicamente até então.