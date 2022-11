Morre Kevin Conroy, voz clássica do Batman, aos 66 anos

Kevin Conroy, intérprete da voz do Batman na animação clássica do Cavaleiro das Trevas, morreu nesta quinta-feira (10), aos 66 anos. A informação foi confirmada oficialmente por Diane Pershing, dubladora da Hera Venenosa em 'Batman: A Série Animada'.

Segundo ela, que usou o Facebook para fazer a publicação, Kevin já estava doente há um tempo, mas continuava fazendo presenças em convenções de fãs.

Legenda: Diane fez a publicação no Facebook Foto: reprodução/Facebook

"Ele fará muita falta não apenas para elenco da série, mas para sua legião de fãs em todo o mundo", eescreveu. Em vários registros, ela mostrou Kevin ao lado de Loren Lester, que interpretou Robin, e Tara Strong, responsável por dublar episódios recentes do Batman.

Conroy já foi considerado diversas como o intérprete definitivo do Cavaleiro das Trevas e chegou a viver uma versão mais velha do personagem no crossover do Arrowverso Crise nas Infinitas Terras. O ator dublou Bruce Wayne em séries e filmes animados, além da trilogia de games Batman: Arkham Asylum.

Icônico na história do personagem, ele foi o primeiro a usar vozes diferentes para Bruce Wayne e Batman, algo que ressonou nas atuações de Christian Bale, Ben Affleck e Robert Pattinson, intérpretes do personagem nos filmes mais recentes do personagem.