Eduardo Costa critica Simaria e Gusttavo Lima após discussão sobre quem criou o projeto Buteco/Bar

Afinal, o que veio primeiro? O 'Bar das Coleguinhas' ou o 'Buteco do Gusttavo Lima'? A confusão entre Simaria, ex-dupla com Simone, e o cantor sertanejo de Minas Gerais parece estar longe de acabar. Isso porque, nesta quinta-feira (10), outro artista decidiu entrar na disputa pela origem do projeto "Bar/Buteco": Eduardo Costa. Vamos entender.

Na quinta, a cantora Simaria, irmã de Simone, com quem compunha a dupla 'As Coleguinhas', disse, em entrevista ao PodCats, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, que acreditava que Gusttavo Lima teria se inspirado no projeto 'Bar das Coleguinhas' para criar o seu próprio, chamado de 'Buteco do Gusttavo Lima'.

Poucas horas depois, Gusttavo deu entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, rebatendo a colega de profissão e afirmando que seu projeto é anterior ao dela. "O Buteco foi gravado em abril de 2014 e o Bar das Coleguinhas em novembro”, ele disse. O que, em parte, está errado, porque o Buteco foi gravado em julho.

Eduardo Costa reclama pioneirismo

Porém, depois desse tumulto inicial, o cantor e compositor sertanejo Eduardo Costa apareceu para reclamar o "pioneirismo" do projeto. Ao Leo Dias, ele disse que 'Eduardo Costa no Boteco' foi o primeiro a ser gravado.

Segundo o colunista do Metrópoles, o projeto de Costa teve dois volumes, um lançado em 2005 e, outro, em 2006. Contudo, em nada se assemelharia às propostas mais recentes de Gusttavo Lima e Simaria.