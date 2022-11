Gusttavo Lima rebate Simaria sobre inspiração em 'Bar das coleguinhas'

O sertanejo Gusttavo Lima rebateu a fala da cantora Simaria sobre um possível plágio em um projeto musical. Em entrevista polêmica a um podcast, Simaria disse que Gusttavo se inspirou no 'Bar das Coleguinhas' para criar o 'Buteco do Gusttavo Lima'.

“Quando ele me viu e viu a Simone, ele falou: ‘vocês criaram o projeto mais foda do mundo, o Bar das Coleguinhas’. Tanto que ele foi lá e fez o Boteco. Inspirado em quem? No Bar das Coleguinhas. Porque eu não tenho papas na língua, eu falo a verdade”, disse Simaria no 'Podcats', apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães.