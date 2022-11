Simaria revela motivo de Gusttavo Lima ter deixado de segui-la, e Andressa Suita rebate

Em entrevista esta semana ao “Podcats”, Simaria falou sobre o suposto motivo de Gusttavo Lima ter deixado de segui-la nas redes sociais. A irmã de Simone acredita que ele ficou chateado com um conselho que ela deu à Andressa Suita sobre a crise que culminou em uma separação temporária do casal, em 2020.

“Por que o Gusttavo parou de me seguir, eu não faço ideia. Mas talvez seja por conta da separação. Porque eu era muito amiga da Andressa — e, quando ela veio perguntar para mim o que penso sobre o que aconteceu [entre eles], eu digo para ela: 'é isso, isso e isso'. Pode ter sido isso, não sei. É só uma hipótese, porque eu nunca mais falei com a Andressa, nunca mais falei com ele. Na verdade, ninguém fala com o Gusttavo, porque é muito impossível falar com ele”, disse Simaria no bate-papo.

No entanto, Andresa Suita não gostou da declaração da artista. Nos comentários de uma publicação do colunista Léo Dias no Instagram, ela rebateu a fala de Simaria: “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos! Você só pode estar zoando, né?”, escreveu a influenciadora digital.

Foto: reprodução/redes sociais

No mesmo podcast, a cantora negou o envolvimento com o cantor e compositor DJ Ivis e também falou sobre as fake news de ter ficado com Kaká Diniz, seu cunhado e marido de Simone.

