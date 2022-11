Carlos Alberto Sardenberg chora ao vivo em despedida da TV; veja momento

O jornalista Carlos Alberto Sardenberg, de 75 anos, se emocionou e chorou durante a despedida dele do programa "Em Pauta", da GloboNews. Comentarista de política e economia, ele anunciou na quinta-feira (10) que deixará a televisão.

"Minha carreira é dividida pela metade. Metade na imprensa escrita e metade na imprensa televisiva. Foi muito especial trabalhar na Globo e na CBN, você ganha respeito porque a emissora me deu ampla liberdade de trabalho", disse ele, limpando as lágrimas e agradecendo a companhia dos colegas na emissora.

Veja o momento:

Recebendo homenagem dos colegas de trabalho, Sardenberg explicou o motivo da decisão, pontuando que tudo foi acordado e planejado previamente com a emissora. "Resolvi me afastar da televisão, é uma aposentadoria parcial. Tenho cuidar mais dos filhos, dos netos e curtir mais a vida", disse.

Carreira na televisão

Carlos Sardenberg entrou para a GloboNews ainda em 1998, estreando na TV aberta apenas em 2006. Na época, ele foi convidado Erick Bretas, então editor-chefe do Jornal da Globo, para assumir uma coluna de economia no telejornal.

Agora, o jornalista seguirá no Grupo Globo por meio da rádio CBN e no jornal "O Globo". "Tenho planos, claro: continuo na CBN (ancorando o CBN Brasil) e com minha coluna em O Globo. De modo que, é aposentadoria parcial. Motivo: meus 76 anos, 53 de carreira, a necessidade de reduzir o ritmo de trabalho", explicou com comunicado.

Com o afastamento, ele pontuou, outros projetos poderão surgir nesse tempo. "Além da CBN e coluna no Globo, tenho planos de escrever dois livros, um sobre luto, perdas e outro com memórias dos anos 68, de que participei intensamente", completou.