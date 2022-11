Youtuber destrói picape avaliada em R$ 1,2 milhão horas após deixar concessionária nos EUA

Horas após sair da concessionária, um youtuber norte-americano destruiu uma picape elétrica zero km no valor de R$ 1,2 milhão. Edmond Mondi andou 14 km com o modelo Hummer EV, da GMC, antes que o veículo se destruísse. O influenciador publicou o caso em seu Instagram e no seu canal no Youtube.

O incidente ocorreu enquanto Mondi experimentava todas as funções da picape e decidiu acelerá-la em sua potência máxima. Entretanto, a funcionalidade havia sido criada para utilização em asfalto, não em estradas de terra, como a que o youtuber estava.

Como resultado, é possível ouvir um barulho alto no vídeo, antes que a imagem mostrasse o radiador vazando. Outra parte prejudicada foi a suspensão traseira, que quebrou e travou as rodas traseiras quando o influenciador passou em alta velocidade e com a suspensão rebaixada por um buraco de 1 m de profundidade.

Outras três pessoas também estavam dentro da picape, entre elas, uma funcionária de Mondi.

Repercussão

Na internet, a destruição do automóvel não foi bem recebida pelos seguidores de Mondi. Nos comentários do vídeo em seu canal no Youtube, um perfil comentou “eu espero não ser o único a não me sentir mal por esse cara”.

Outro usuário ironizou: “obrigado, cara. Isso faz com que minhas más escolhas de vida pareçam apenas imprudentes”.

Entretanto, apesar das críticas, muitos inscritos disseram se divertir com o vídeo. Alguns, inclusive, defenderam a ideia de que o youtuber deveria ter voltado à concessionária e mostrado o estrago feito no veículo, argumentando que adorariam ver a reação dos funcionários.