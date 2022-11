Irmã de Deolane cai em golpe e faz pix de R$ 10 mil

Dayanne Bezerra, irmã da peoa de "A Fazenda 14", Deolane Bezerra, disse pelas redes sociais ter caído em um golpe ao realizar um pix no valor de R$ 10 mil para uma pessoa que se passou por Vini Buttel, ex-participante do mesmo reality.

Nos Stories do Instagram, a advogada contou que estava conversando com o modelo sobre a confusão envolvendo Hadson Hadballa e, momentos depois, recebeu a ligação do golpista.

"Gente, saindo da delegacia. Acabei de registrar um boletim de ocorrência. Caí em um golpe. Ontem eu estava falando com Vini a respeito do acontecido e do nada um outro número me ligou falando que era o Vini e que estava com a internet ruim e me pediu para fazer um pix para ele e que quando a internet dele voltasse, ia dar certo", começou.

"Eu acreditei. Fiz um pix de R$ 10 mil para conta desses vagabundos. Hoje eles continuaram pedindo dinheiro, eu desconfiei e chamei no outro número de Vini e ele disse que não era ele", acrescentou.

Dayanne ainda mostrou o comprovante do pix com os dados do golpista e contou que o criminoso utilizou áudios e vídeos de Vini. "Eles ligam de vídeo, só que eles colocam a foto da pessoa atrás e ficam tremendo a tela. E aí eles mandam mensagem de áudio, mas eles pegaram a mensagem de áudio que eles pegaram de um stories que o Vini postou. Os golpistas estão muito inteligentes", afirmou.

Vini se manifesta

Vini também se manifestou sobre o assunto e pediu para que as pessoas denunciassem o número.

"Estão usando meu nome, minha foto, para dar golpe em WhatsApp. Infelizmente a Day acabou caindo, então fica aqui de alerta. Vou deixar o print com o número desse filho da put*. Se vocês puderem denunciar, ou não caíam. Tá bom? Não sou eu nesse número", disse.