Quem saiu da Fazenda hoje? Veja como foi a oitava eliminação do programa

Alex Gallete e Deborah Albuquerque foram eliminados de 'A Fazenda 14' nesta quinta-feira (10). Alex recebeu apenas 11% dos votos para ficar, enquanto Ruivinha computou 23,19% dos votos.

Moranguinho e Ruivinha de Marte também participaram desta Roça com eliminação dupla. Moranguinho foi a mais votada, com 41,86% dos votos para permanecer no programa. Já Ruivinha teve 23,95% das votações.

Alex e Deborah pertenciam ao mesmo grupo do reality, o chamado 'Grupo B'. Os peões eram aliados de Babi, Kerline e Ruivinha.

Enquete do DN apontou resultado

A enquete realizada pelo Diário do Nordeste já havia apontado que Alex seriam um dos eliminados da semana. Alex recebeu apenas 12,5% dos votos no levantamento.

Deborah e Moranguinho apareceram com 32,4% e 36,5% dos votos da enquete, respectivamente. E Ruivinha teve 18,6% das votações.

É importante frisar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda foi anunciada ao vivo na noite desta quinta-feira (10) pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi formada a Roça?

Moranguinho foi a mais votada da casa, após ser escolhida por sete peões. Ela ganhou o poder de puxar alguém da baia para a roça e escolheu Ruivinha de Marte.

Ocupando o quarto banquinho, Alex Gallete parou na berlinda após sobrar no resta um. Na tradicional dinâmica, o participante que ficar por último vai para a roça. Ele teve o direito de vetar um oponente da Prova do Fazendeiro e escolheu Moranguinho.

Por fim, Pétala indicou Deborah Albuquerque para a berlinda. Deborah também precisou vetar alguém da Prova do Fazendeiro e escolheu tirar Alex da disputa.

Bárbara Borges, que havia sido indicada para a berlinda pela fazendeira Bia Miranda, se salvou da Roça ao ganhar a Prova do Fazendeiro.

