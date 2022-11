Hadballa e Vini Buttel trocam socos durante gravação na Record; veja vídeo

A gravação do programa "Celeiro da Justiça" na RecordTV terminou com troca de socos e cenário destruído nesta quarta-feira (9). Hadson Nery, o Hadballa, ex-BBB e Power Couple e o Vini Buttel, ex-Fazenda, brigaram feio e saíram ensanguentados.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do "Em Off", a confusão começou quando Hadballa se desentendeu com Lucas Santos, ex-Fazenda e amigo de Vini e acabou agredindo-o. Vini entrou na briga para defender Lucas e começou a bater em Hadson.

Hadballa e Vini saem no soco e quebram cenário; veja vídeo:

Vídeos gravados nos bastidores mostram o rosto de Hadballa ensanguentado, pois seu supercílio teria sido aberto com um soco de Vini.

Polícia acionada

A Polícia teve de ser acionada para os estúdios a fim de conter os ânimos dos convidados do programa, conforme a coluna "Em Off". A briga também derrubou várias câmeras e equipamentos da RecordTV.

O programa "Celeiro da Justiça" conta com a participação de alguns eliminados de "A Fazenda" e de outras personalidades da mídia, como participantes outros realities.

Vini e Lucas, os mais recentes eliminados do reality rural, foram convidados a serem "julgados" por Hadballa e Liziane Gutierrez.