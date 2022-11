Rafa Kalimann faz foto chorando por Gal Costa, mas recebe críticas e apaga publicação das redes

A influenciadora Rafa Kalimann virou alvo de críticas na internet logo após publicar imagem chorando para expressar o luto pela morte de Gal Costa. Com a mão no rosto e o semblante de tristeza, a ex-BBB não citou o nome da cantora e nem explicou exatamente qual o motivo da publicação.

"Eu escolhi amar essa mulher todos os dias. Aprendi a amar e a ser forte ouvindo ela. Não quero acreditar nisso. Não!", escreveu na postagem, deletada logo após a repercussão negativa.

Legenda: Rafa publicou imagens no próprio perfil no Twitter Foto: reprodução/Twitter

Segundo uma parcela de usuários do Twitter, onde a imagem foi publicada, Rafa tentou forçar a expressão de choro para receber curtidas. Ela, no entanto, negou que esse tenha sido o objetivo.

"Eu só queria expressar que tá doendo a morte de uma ídola minha sem receber hate até por isso. Obrigada. Sinto muito por quem está sentindo", disse ela, se desculpando pela impressão causada pela imagem publicada.

Legenda: Em seguida, ela pediu desculpas pela publicação Foto: reprodução/Twitter

Morte de Gal Costa

A imagem de Rafa foi colocada na Internet após a confirmação da morte de Gal Costa na manhã desta quarta-feira (9). A causa do óbito não foi esclarecido até o momento.

Em turnê com o show "As várias pontas de uma estrela", Gal havia cancelado a apresentação no festival Primavera Sound, realizado em São Paulo no último fim de semana, após recomendação médica por conta de uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita.