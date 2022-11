Silva fala sobre filhos de Thales Bretas com Paulo Gustavo: ‘Apaixonantes’

O cantor Silva, que está em um relacionamento com Thales Bretas, disse que quer ajudar o médico dermatologista na criação dos filhos dele, Romeu e Gael, fruto do casamento com Paulo Gustavo.

“Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto”, disse o artista, em entrevista à Folha de S. Paulo.

O cantor disse que quer estar presente na vida dos gêmeos, que têm três anos.

Silva ainda reforçou que o namoro tem feito muito bem a ele. “Não tenho problemas de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele”, acrescentou.

Thales e Silva

Silva e Thales assumiram o relacionamento em setembro. Os rumores sobre os dois, que já eram amigos, começaram em abril.

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, vítima da Covid-19, aos 42 anos. Ele e Thales tiveram filhos gerados por meio de barriga de aluguel nos Estados Unidos.