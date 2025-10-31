Diário do Nordeste
paulo gustavo

Zoeira

Irmã e viúvo de Paulo Gustavo prestam homenagens no dia do aniversário do ator

O comediante faria 45 anos nesta segunda-feira (30)

Redação 30 de Outubro de 2023
Paulo Gustavo

PontoPoder

Lei Paulo Gustavo é regulamentada e autoriza repasse de R$ 3,8 bilhões para Cultura

Decreto foi assinado pelo presidente Lula (PT) nesta quinta-feira (11)

Redação 11 de Maio de 2023
thales bretas e paulo gustavo

Zoeira

Thales Bretas presta homenagem a Paulo Gustavo dois anos após morte do ator

O médico e o humorista estiveram juntos por sete anos, e são pais de dois meninos

Redação 04 de Maio de 2023
Thales Bretas ao lado dos filhos, Romeu e Gael

Zoeira

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, posta foto com filhos e encanta web

Gêmeos têm três anos

Redação 28 de Janeiro de 2023
luciano huck e dea lucia diante de telão com as palavras humor troféu paulo gustavo

Zoeira

Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia revela 'romance' com tio de Murilo Benício

Revelação foi feita no palco do 'Domingão com Huck'

Redação 26 de Dezembro de 2022
Fábio Porchat e Paulo Gustavo

Zoeira

Fábio Porchat resgata fotos antigas com Paulo Gustavo: 'não tinha como esconder'

Atores estrelaram peça juntos em 2005

Redação 17 de Novembro de 2022
Silva e Thales Bretas

Zoeira

Silva fala sobre filhos de Thales Bretas com Paulo Gustavo: ‘Apaixonantes’

Os dois assumiram o relacionamento em setembro

Redação 11 de Novembro de 2022
Paulo Gustavo

Zoeira

Paulo Gustavo, morto pela Covid, faria aniversário de 44 anos neste domingo (30); veja homenagens

Ator faleceu em decorrência de complicações provocadas pela doença em maio de 2021

Redação 30 de Outubro de 2022
Esta é uma imagem de tales bretas com os filhos

Zoeira

Thales Bretas celebra filme que homenageia Paulo Gustavo

“Filho da mãe — Um Reencontro Com Paulo Gustavo”, será lançado em 16 de dezembro deste ano

Redação 28 de Outubro de 2022
Paulo Gustavo e Déa

Zoeira

Prime Video divulga teaser do último trabalho do ator Paulo Gustavo; assista

Documentário com imagens inéditas da última turnê do artista chega ao streaming em dezembro

Estadão Conteúdo 27 de Outubro de 2022
