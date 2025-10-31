O comediante faria 45 anos nesta segunda-feira (30)
Decreto foi assinado pelo presidente Lula (PT) nesta quinta-feira (11)
O médico e o humorista estiveram juntos por sete anos, e são pais de dois meninos
Gêmeos têm três anos
Revelação foi feita no palco do 'Domingão com Huck'
Atores estrelaram peça juntos em 2005
Os dois assumiram o relacionamento em setembro
Ator faleceu em decorrência de complicações provocadas pela doença em maio de 2021
“Filho da mãe — Um Reencontro Com Paulo Gustavo”, será lançado em 16 de dezembro deste ano
Documentário com imagens inéditas da última turnê do artista chega ao streaming em dezembro