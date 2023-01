Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, posta foto com filhos e encanta web

O médico Thales Bretas encantou a web ao publicar fotos com os filhos, neste sábado (29). Frutos do casamento com o comediante Paulo Gustavo, os gêmeos Romeu e Gael têm 3 anos.

Thales compartilhou registros de uma viagem a Austrália. "Prepare o fofurômetro", brincou na legenda. Na sequência de imagens, Romeu e Gael aparecem sorrindo, fazendo 'caretas' e até descansando.

Nos comentários da publicação, amigos da família e fãs se mostraram felizes com os registros. "Como estão lindos. Tia Carol ama tanto", disse a modelo Caroline Trentini.

"Que amores", comentou a atriz Regiane Alves. Mônica Marteli, Regina Casé, Heloíse Perissé também depositaram palavras de amor.

Em alguns dos comentários, seguidores imaginaram como seria a presença de Paulo Gustavo, morto em 2021 em decorrência da Covid-19, ao lado da família. "A presença de Paulo Gustavo é tão forte que sinto ele em todas as fotos", escreveu um internauta.