Thales Bretas e Silva terminam namoro, diz colunista

O namoro de Thales Bretas com o cantor Silva teria chegado ao fim. Segundo a colunista Mônica Bérgamo, da Folha de S. Paulo, o relacionamento terminou durante a viagem de Ano Novo que o agora ex-casal fez a Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Conforme a colunista, a informação foi confirmada pela assessoria de Silva. No entanto, nem o cantor e nem o dermatologista comentaram o fato.

Thales Bretas assumiu publicamente o namoro com Silva em setembro de 2022, durante o Rock in Rio. No entanto, os rumores sobre os dois, que já eram amigos, começaram em abril.

Em outubro, o viúvo de Paulo Gustavo e o artista posaram para fotos pela primeira vez, em evento de campanha de Lula com artistas, intelectuais e políticos.

Críticas

Após o namoro tornar-se público, Thales recebeu diversas críticas nas redes sociais de pessoas que achavam "cedo" para ele estar em outro relacionamento. Paulo Gustavo morreu de Covid-19 em maio de 2021.

O médico chegou a rebater uma internauta no Instagram: "Quem controla o tempo da minha vida sou eu! Meus desejos, minhas questões, minhas contas pra pagar… Ninguém me ajuda com nada disso! Cedo ou tarde, qualquer comentário será sempre injusto para quem viveu tamanha dor. Só quem vive, sabe. Espero que você nunca precise disso para poder comandar seu tempo".