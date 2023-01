MC Guimê solta vídeo de participação no BBB 23 e depois apaga

A equipe do MC Guimê publicou, por engano, um vídeo anunciando a entrada do cantor no Big Brother Brasil 23, na tarde desta quinta-feira (12). Ele não foi anunciado oficialmente pelo programa, mas já havia expectativa para sua confirmação no reality.

O vídeo foi apagado poucos instantes após a publicação, mas foi o suficiente para que os internautas registrassem o equívoco. Nas imagens, o MC aparece interagindo com um 'clone', que avisa que irá cuidar da sua casa e das suas redes sociais enquanto o cantor estiver confinado.

"Eu? Guime no BBB, mano? Que loucura, parça", brinca o MC. O nome de Guimê, marido da cantora Lexa, já era um dos mais especulados para o BBB 23.

Após fãs notarem a ausência do cantor em uma viagem com a esposa, no início de janeiro, Lexa tentou despistar e disse que ele estava no Brasil gravando publicidades.

BBB 23

Os participantes do BBB 23 estão sendo revelados nesta quinta-feira, ao longo da programação da Rede Globo. No grupo Camarote, Aline Wirley, Bruna Griphao, Fred, Domitila Barros e Cara de Sapato já foram confirmados no programa.

Gabriel e Paula foram os escolhidos da Casa de Vidro para ingressar no reality show. O Big Brother Brasil estreia na segunda-feira (16).

