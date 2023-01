Após boatos de MC Guimê no BBB 23, Lexa justifica ausência do marido em viagem

Após notarem a ausência de MC Guimê em viagem da esposa Lexa, fãs especularam que o artista cumpre o confinamento para estar na edição do Big Brother Brasil (BBB) 23, cuja estreia será no dia 16 de janeiro na TV Globo. No entanto, a funkeira usou as redes sociais para negar a informação, nesta sexta-feira (6).

Lexa está nos Alpes Franceses com celebridades como Anitta, Juliette, Bianca Andrade e Gabi Lopes. Segundo ela, está fazendo uma viagem apenas com as amigas, sem a presença de Guimê.

Lexa Funkeira “Tem uma galera perguntando cadê o Guimê na viagem, que não sei o quê. Gente, essa viagem já estava marcada faz um tempo. Guimê não conseguiu vir porque ele tinha trabalho, está trabalhando no Brasil, fazendo publicidade”.

“E ele falou: ‘amor, vai lá ver seus amigos, está tudo certo’. Então, gente, pelo amor de Deus, eu já vou chegar no Brasil revendo o bofe, dando beijinhos, porque eu sou apaixonada e é isso. Um relacionamento em que um respeita o outro”, acrescentou.

DATA DE ESTREIA DO BBB 23

O Big Brother Brasil 23, reality show da TV Globo, estreia no dia 16 de janeiro de 2023. A primeira chamada do programa foi divulgada no dia 27 de dezembro, confirmando, mais uma vez, a apresentação de Tadeu Schmidt.

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.