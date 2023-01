Após assumir namoro, Bárbara Borges posta foto de 20 anos atrás com Iran Malfitano: 'quem diria'

Os ex-participantes de A Fazenda 14 Bárbara Borges e Iran Malfitano relembraram por meio das redes sociais, nesta quinta-feira(5), um ensaio feito por eles para a capa da extinta Revista da TV, publicada pelo jornal O Globo em 2002. Nas imagens, os dois, que agora formam um casal, apareciam juntos como amigos.

Na época, eles faziam parte do elenco de "Malhação". Na mesma foto, surgem os atores Cauã Reymond e Henry Castelli e Eric Muller, também integrantes da novela adolescente naquele ano.

"Mais de 20 anos se passaram e quem diria que eu e Iran nos reencontraríamos e viveríamos uma conexão tão forte, uma amizade tão linda e ficaríamos juntos completamente apaixonados. A vida é surpreendente", escreveu a ex-paquita na legenda da imagem.

"Completamente apaixonado", respondeu o ator no post. Ainda em confinamento na 'Fazenda 14', que consagrou Bárbara como a campeã da edição de 2022, eles deram indícios de uma aproximação amorosa.

Legenda: Publicação foi feita por Bárbara no Instagram Foto: reprodução/Instagram

Namoro

Após a saída do reality show, Bárbara e Iran Malfitano assumiram namoro no Réveillon. "Meu melhor amigo é o meu amor", escreveu a atriz na legenda do post dos dois.

Na ocasião, Iran passou a virada do ano na casa de Bárbara, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os dois postaram juntos um vídeo aos beijos, assumindo publicamente o namoro.

Bárbara, que tem 43 anos, terminou o casamento de 8 anos com Pedro Delfino ainda em 2020, mas os dois mantém relação amigável por conta dos dois filhos juntos. Iran, de 41 anos, também tem uma filha, do relacionamento com Elaine Albano.