Bárbara Borges vence 'A Fazenda 14' com 61,14% dos votos

A atriz Bárbara Borges venceu a 14ª temporada de 'A Fazenda', da Record TV, e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para a casa. O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (15).

Bárbara recebeu 61,14% dos votos do público para ganhar o reality. Bia Miranda ficou em segundo lugar, com 35,03% dos votos. Já Iran Malfitano ocupou o terceiro lugar do pódio, com 3,83% dos votos.

A vencedora teve uma passagem marcante no reality. Membro do 'grupo B', ela tinha como aliados Kerline Cardoso, Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte, Iran Malfitano e Pelé Milflows.

Ela protagonizou discussões intensas com a advogada Deolane Bezerra e outros membros do grupo A.

Bárbara ficou conhecida ao integrar o elenco das novelas da TV Globo 'Malhação', 'Senhora do Destino' e 'Duas Caras'. Babi estreou na televisão aos 16 anos, como Paquita da apresentadora Xuxa.

Dentro de 'A Fazenda', ela revelou que está desde 2019 sem trabalhar na atuação e que precisava do prêmio de R$ 1,5 milhão. A atriz também falou sobre a separação do ex-marido, Pedro Delfino, que aconteceu em 2020.

Relembre a edição

Após três meses de dinâmicas intensas e muitas polêmicas, a edição 14 de 'A Fazenda' chega ao fim. O programa contou com dois participantes expulsos, Tiago Ramos e Shayan Haghbin, e duas desistências (Deolane Bezerra e Pétala Barreiros).

Veja quem participou do programa:

Vini Büttel

Tiago Ramos

Thomaz Costa

Tati Zaqui

Rosiane Pinheiro

Pétala Barreiros

Lucas Santos

Kerline Cardoso

Iran Malfitano

Ingrid Ohara

Ruivinha de Marte

Shayan Haghbin

Ellen Cardoso, a Moranguinho

Deolane Bezerra

Deborah Albuquerque

Alex Gallate

Bruno Tálamo

André Marinho

Barbara Borges

Mauricio Lourenço

Outros cinco famosos disputaram uma vaga na casa, no Paiol: Claudia Baronesa, MC Creu, Suziaine Martins, Bia Miranda e André Santos. Bia foi a mais votada e virou uma peoa, chegando até a final.

A final foi formada na terça-feira (14), após uma Roça Surpresa. O rapper Pelé Milflows foi eliminado na última berlinda, com 5,88% dos votos.

Enquete do DN apontou resultado

A enquete realizada pelo Diário do Nordeste já havia apontado que Bárbara seria a grande vencedora do programa. A atriz foi a mais votada da simulação com ampla vantagem, com 68,5% dos votos.

Já Bia recebeu 27,5% e Iran, 4% dos votos.

É importante frisar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado oficial do reality. A definição da berlinda foi anunciada ao vivo na noite desta terça-feira (13) pela apresentadora Adriane Galisteu.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.