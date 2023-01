Dudu Nobre desabafa após abuso sexual sofrido pela filha: 'não compartilhem nada que a exponha'

Dudu Nobre revelou que sua filha, Olívia, de 20 anos, foi vítima de abuso sexual no último domingo (8), durante uma festa no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Em nota, o cantor criticou terceiros que têm concedido entrevistas a jornais sobre o caso e lamentou a invasão de privacidade que a jovem tem sofrido desde então. "Não compartilhem nada que a exponha, por favor", pediu o pai.

O caso veio à tona no início da semana em uma matéria do jornal Extra. O periódico carioca revelou que o caso foi registrado como estupro de vulnerável no 42º Distrito Policial do RJ.

Cerca de 40 pessoas que estavam na festa foram ouvidas pela Polícia. E Olívia, ainda na segunda-feira (9), foi acompanhada pelos pais ao Instituto Médico Legal (IML) para se submeter a um exame de corpo de delito.

Ainda conforme o Extra, a filha de Dudu Nobre relatou às autoridades que acredita que alguém colocou alguma substância em sua bebida, visto que ela só tem 'flashes' do que aconteceu.

Família abalada

O sambista reforçou que a exposição do caso na mídia tem afetado negativamente a família.

"Ontem, enquanto a minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que havia pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo. Como pai, foi a maior tristeza que já senti, por não poder protegê-la de tamanha invasão de privacidade”, disse Dudu.

O cantor aproveitou para pedir respeito à dor da família, especialmente de Olívia. "Pela primeira vez, me pronuncio sobre um assunto que deveria ser privado. Estou do lado da minha família para tudo o que eles precisarem e não preciso expor aqui o tamanho da minha dor. Preciso estar forte para apoiar a minha filha e defendê-la de tudo que puder magoá-la".

A mãe da vítima, Adriana, também havia comentado sobre o assunto na terça (10). "Após as comemorações de meu aniversário num restaurante, na virada de sábado para domingo, a minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada por alguns amigos dela para ir a uma festa em uma casa no Recreio dos Bandeirantes. Ela foi vítima de um abuso sexual grave, o qual já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A investigação é sigilosa, e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento".