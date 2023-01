Adriana Bombom comenta abuso sexual sofrido pela filha: "Muita dor no coração"

A atriz Adriana Bombom lamentou o abuso sexual sofrido pela sua filha, a cantora Olívia Nobre, durante uma festa no Rio de Janeiro. O cantor Dudu Nobre, pai de Olívia, confirmou o caso nesta terça-feira (10).

Adriana publicou uma foto ao lado da filha em sua conta no Instagram e explicou a situação na legenda, com "muita dor no coração e muita indignação".

Segundo Adriana, a filha foi abusada sexualmente em uma festa realizada em uma casa no bairro Recreio dos Bandeirantes, entre a noite do último sábado (7) e a madrugada de domingo (8).

Olivia estava comemorando o aniversário da mãe em um restaurante e foi para a festa em seguida, convidada por amigos. "A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade nesse momento", disse.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O crime foi registrado como estupro de vulnerável na 42ª DP, segundo o jornal Extra.

Bombom agradeceu às mensagens de afeto e consideração. Nos comentários, fãs e amigos da atriz desejaram forças para a família.