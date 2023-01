Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom sofre abuso sexual em festa

A cantora Olívia Nobre, 20, filha do cantor Dudu Nobre e da atriz Adriana Bombom, revelou aos familiares ter sido vítima de abuso durante uma festa no Rio de Janeiro. O carioca informou ao Diário do Nordeste, em comunicado, que o caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

"Minha filha Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes/RJ, na madrugada do último domingo. Na ocasião ela foi vítima de um abuso o qual está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro", diz o artista em nota.

Ainda segundo Dudu Nobre, a investigação é sigilosa. "Peço que respeitem [Olívia Nobre] a sua privacidade nesse momento", comentou o carioca.

Investigação sobre o caso

Durante o evento ela teria sido estuprada por mais de uma pessoa, relatou o jornal Extra.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na 42ª DP, no Rio de Janeiro.