Mastruz com Leite homenageia Rita de Cássia durante show: 'legado tão lindo'

Em show nessa sexta-feira (6), a banda de forró Mastruz Leite homenageou a cantora e compositora cearense Rita de Cássia, que morreu aos 54 anos na última semana. O grupo de forró tem um vasto repertório de músicas escritas pela artista.

O momento ocorreu em apresentação na cidade de Itapororoca, na Paraíba. Um telão projetou imagens com áudios de Rita de Cássia.

Larissa Ferreira, vocalista do Mastruz com Leite, leu um depoimento no qual relembra que os mais de 47 álbuns da banda contam com canções compostas por Rita.

Larissa Ferreira Vocalista da banda Mastruz com Leite Muito obrigada Rita de Cássia! Não há outra palavra a não ser gratidão por você ter existido e ter feito uma história e um legado tão lindo, e aí do céu, você verá eternamente Mastruz com Leite dando continuidade, emocionando e claro, fazendo as pessoas felizes com seu forró!

Assista à homenagem:

De acordo com a cantora, uma homenagem maior será publicada nas redes sociais da banda. "Em vida, Rita de Cássia dedicou seu tempo e seus sentimentos pela arte. Ela foi única, e sempre será a maior poetisa e compositora não só do forró, mas também da música popular brasileira, Rita de Cássia e seu legado são patrimônios históricos culturais!", diz o texto lido por Larissa.

Morte de Rita de Cássia

A compositora e cantora cearense Rita de Cássia, conhecida por ser autora de clássicos do forró eletrônico como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro", morreu na noite de terça-feira (3), em Fortaleza. Ela é natural de Alto Santo, no Vale do Jaguaribe, e tinha 54 anos.

Rita estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) de um hospital privado. A artista lutava contra o diagnóstico de fibrose pulmonar.

A artista foi enterrada em sua terra natal na quarta-feira (4). O sepultamento foi precedido pelo velório e pelo cortejo até o cemitério da cidade. Família, amigos e fãs acompanharam o momento e deram o último adeus à artista.