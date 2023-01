Rita de Cássia será nome de avenida com busto em Alto Santo, no Ceará

O trecho urbano da CE-138, dentro do município de Alto Santo (CE), irá se transformado em "Avenida Rita de Cássia". Com exclusividade, Cristiano França, chefe do gabinete da cidade, revelou à coluna que está sendo elaborado um projeto de lei para realizar a justa homenagem após a partida repentina da artista.

Filha ilustre da cidade, Rita de Cássia nasceu no município em 8 de agosto de 1968. Viveu a infância, adolescência e a fase adulta na região. A morte da forrozeira, pelo diagnóstico de fibrose pulmonar, repercutiu nacionalmente.

"A primeira ação que o prefeito já solicitou como projeto de lei para nomear a avenida de entrada da cidade com o nome dela. Essa via já ia passar por uma requalificação, ser duplicada e surgiu essa ideia ontem. Com certeza teremos outras ações em valorização para nome dela", detalhou o chefe do gabinete.

Na mesma avenida está sendo construído uma praça que deve ganhar ainda um espaço "instagramável".

Cristiano França Chefe do gabinete O mais importante é que não é só uma obra, mas uma política que sempre deixe o nome dela na lembrança.

Ainda segundo o servidor, outras ações devem ser articuladas para acontecer dentro da programação da semana do município, no mês de junho, e também na festa do padroeiro, com data em dezembro.

Como Rita de Cássia morreu?

Legenda: Rita de Cássia foi a maior compositora de forró do Brasil Foto: Kaleb Oliveira/SVM

A compositora e cantora cearense Rita de Cássia, conhecida por ser autora de clássicos do forró eletrônico como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro", morreu na noite de terça-feira (3), em Fortaleza.

Rita estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) de um hospital privado. A artista lutava contra o diagnóstico de fibrose pulmonar.

De uma família de 11 filhos, ela se destacou na música e foi considerada pelo mercado musical como a maior compositora de forró do país.