Paola Carosella, Leandro Hassum e João Diamante lembram sabores da família em novo reality culinário

A comida, além de alimento ao corpo, é vista como sinônimo de afeto, das relações, memórias e família. Assim sendo, é dessa premissa que se vale o novo reality da TV Globo, o ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’, com nomes de peso no elenco como o do chef João Diamante, o humorista Leandro Hassun e uma espécie de retorno da chef Paola Carosella à televisão.

O formato parece bem simples. Personalidades, seja da música, do esporte ou da TV, cozinham junto das mães em uma dinâmica de disputa para definir, de fato, sob o júri de Paola e João, quem reproduz um prato da melhor forma. Ao todo, dez episódios completam a primeira temporada do programa nas tardes de domingo da emissora.

Para falar das expectativas de estreia e novidades, o elenco do programa reuniu a imprensa no fim da manhã desta terça-feira (10), no Rio de Janeiro, para explicar alguns dos detalhes antes do primeiro episódio, marcado para ir ao ar no dia 29 de janeiro.

“É um programa leve em que as pessoas que vêm cozinhar já são bem sucedidas em outras áreas e não querem ser chefs, por exemplo. Então não precisam passar pelo meu crivo para serem cozinheiros. É um programa de entretenimento, humor e até um pouquinho de suspense”, brincou Paola na entrevista quando questionada, logo de início, sobre a fama de “durona” quando o assunto é cozinhar.

Aqui, ela aparece, mais uma vez, como uma das juradas do reality, ainda que de uma forma "completamente diferente", como gosta de pontuar.

Em um papo descontraído, ela se divertiu ao lado dos colegas com quem divide a atração televisiva. Leandro Hassun, responsável pela apresentação do reality, brincou por diversas vezes com a idealização de Paola como a chef exigente. “Já levei vários puxões de orelha dela gravando”, brincou aos risos.

Dinâmica de disputa

Assim como anteriormente, ela não está sozinha no júri e João Diamante aparece como outro nome importante do programa. Com perfis diferentes, os dois ressaltaram que a intenção do reality é analisar as comidas e preparações de uma forma peculiar.

A cada semana, três duplas de mães e filhos famosos competem entre si em duas provas na cozinha. Os filhos cozinham e podem até ter a ajuda das mães, mas terão que lidar com as consequências desse pedido. No fim dos desafios, Paola e Diamante provam os pratos e definem os eliminados. A cada episódio, apenas uma dupla sai como campeã.

Legenda: Elenco de 'Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua' se reuniu em coletiva de imprensa nesta terça (10) Foto: TV Globo/Cadu Pilotto

“O principal aqui vai ser o sabor, mas algumas provas tem a direção, então eles precisam entregar o que foi proposto na prova”, reforçou Diamante quando questionado o que vai ser considerado pelos jurados.

Segundo Hassum, a diversão entra nesse meio. "A gente vai ter umas pegadinhas no meio do programa, até para confundir e trazer esse humor em cena. Também teremos a disputa deles com o tempo, o que é bastante divertido", garantiu durante a coletiva de imprensa.

Memórias afetivas

O tema que, inclusive, não deve faltar em todo o programa são as memórias afetivas, seja dos participantes ou até mesmo dos que integram o elenco.

Foi nessa onda que Leandro, Paola e Diamante relembraram os tempos de infância e sentiram o gostinho das tardes de domingo em casa, assim como muitas famílias devem fazer agora, na frente das telas acompanhando o novo reality show.

“Lembro muito de como a gente gostava de lasanha lá em casa. Nós juntávamos o dinheiro do mês para fazer e sempre tinha uma pequena confusão entre as crianças”, lembrou João Diamante com carinho, fazendo menção honrosa aos estrogonoffs que comeu ao lado dos familiares.

“Na minha casa, o cozido que minha avó fazia foi passado por gerações. Minha mãe também faz um muito bom", afirmou Hassun, com carinho.

Legenda: Nos estúdios do programa, Paola cozinhou bolo de maçã para os convidados Foto: Mylena Gadelha

Paola, enquanto isso, citou o nhoque feito pela avó e chegou até mesmo a contar que as duas tiveram a oportunidade de fazer a receita juntas recentemente. "Mas no fim nem saiu do jeito que eu esperava e ela acabou ficando um pouco com raiva de mim", riu ao contar.

O reality show “Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua” tem produção de Mariana Timoner, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos.