Fábio Porchat resgata fotos antigas com Paulo Gustavo: 'não tinha como esconder'

O apresentador e humorista Fábio Porchat tirou "do fundo do baú" fotos em que o ator Paulo Gustavo aparece. Os registros são da época da peça 'Infraturas', estrelada pelos dois.

Porchat publicou duas imagens em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira (17). Em uma delas, ele está ao lado de Paulo, da atriz Alinne Moraes e do ator Cauã Reymond.

Na segunda foto, Fábio e Paulo estão acompanhados das atrizes Luana Piovani e Malu Valle - que era diretora da peça.

"O Paulo ia me mandar uma mensagem aqui no Instagram pedindo para apagar essas fotos, mas olha isso, não dá para guardar um #tbt desse ne?", brincou Porchat na legenda.

'Infraturas' estreou em maio de 2005, no Teatro Cândido Mendes, com roteiro de Porchat. O projeto abordava situações e problemas do cotidiano.

O apresentador já havia resgatado imagens da peça protagonizada com Paulo Gustavo, em publicação feita em maio de 2020. "15 anos depois, tamo aqui", disse na legenda.

Um ano e meio sem Paulo Gustavo

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, em decorrência da Covid-19. Recorrentemente, amigos e familiares compartilham lembranças com o humorista.

No último 30 de outubro, data em que Paulo Gustavo completaria 44 anos, Porchat publicou uma foto de 2005, quando se formaram da Casa das Artes de Laranjeiras.

"Te amo, Paulito. Já escrevi e apaguei 40 vezes todos os tipos de mensagem aqui. Política, amorosa, indignada, triste, emocionante… Ainda não sei exatamente o que falar. Só sei que queria que ele tivesse aqui. Que difícil. Que raiva. Que dor. Seguimos aqui rindo e resistindo!", escreveu Fábio.

Tata Werneck, Regina Casé e Xuxa também fizeram homenagens ao ator na data.

Paulo deixou o esposo, Thales Bretas, e os dois filhos do casal, os gêmeos Romeu e Gael.