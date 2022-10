Thales Bretas celebra filme que homenageia Paulo Gustavo

Thales Bretas usou suas redes sociais para celebrar a data de lançamento do documentário sobre Paulo Gustavo. “Filho da mãe — Um Reencontro Com Paulo Gustavo” , será lançado em 16 de dezembro deste ano.

Os dois foram casados por seis anos e tiveram dois filhos, Gael e Romeu . A produção promete contar a história do artista mostrando cenas inéditas do ator em sua última turnê. Juliana Amaral, irmã de Paulo, ficou responsável pela co-direção da obra.

O anúncio da estreia foi feito pela Amazon Prime Vídeo nesta quinta-feira (27). Déa Lúcia, mãe do humorista e inspiração para sua obra de maior destaque, também participará do longa, contando detalhes da vida do artista desde criança.