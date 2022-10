Paulo Gustavo, morto pela Covid, faria aniversário de 44 anos neste domingo (30); veja homenagens

Se vivo, o ator Paulo Gustavo completaria 44 anos neste domingo (30). O artista morreu em maio do ano passado, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações provocadas pela Covid-19.

Relembrando a trajetória do humorista, diversos famosos e amigos publicaram homenagens a ele nas redes sociais neste fim de semana. Fábio Porchat, Tata Werneck, Regina Casé e Xuxa foram alguns dos que lembraram a data.

Veja as homenagens a Paulo Gustavo

"Te amo, Paulito. Já escrevi e apaguei 40 vezes todos os tipos de mensagem aqui. Política, amorosa, indignada, triste, emocionante… Ainda não sei exatamente o que falar. Só sei que queria que ele tivesse aqui. Que difícil. Que raiva. Que dor. Seguimos aqui rindo e resistindo!", escreveu Porchat ao relembrar o amigo.

"Essa foto é da nossa formatura na CAL em 2005. Fazíamos o mesmo personagem: João Ternura. Saudades de rir de você", completou o humorista.

A mãe do ator, Dea Amaral, também fez uma postagem sobre o aniversário do filho. Na ocasião, ela usou um vídeo antigo em que Paulo Gustavo se despede do ano que passou.

Regina Casé compartilhou diversas fotos ao lado do ator, inclusive uma imagem em que ambos aparecem com os filhos de Paulo com o dermatologista Thales Bretas, os pequenos Romeu e Gael, atualmente com 3 anos.

"Amanhã SERIA aniversário do meu, do seu, do nosso amado Paulo Gustavo❤️. É dia de pular da cama cedo e ir VOTAR!!!! Eu vou com o coração na mão votar POR ELE e COM ELE. Para honrar sua memória!", escreveu a atriz nesse sábado (29).

"Hoje seria seu aniversário de 44 anos. Quanta dor e indignação ainda andam comigo… Vc continua aqui, em mim, em nós, mais do que nunca. Seguimos, por você, sem medo, com amor e saudade", postou a top catarinense Carol Trentini.

A apresentadora Xuxa Meneguel, a atriz Monica Iozzi e outros colegas do artista compartilharam uma gravação dele defendendo a distribuição de vacinas contra a Covid-19 e criticando a resistência do governo em relação ao imunizante contra a doença.

Os medicamentos começaram a ser distribuídos pelo País desde janeiro naquele ano. No entanto, Paulo Gustavo morreu, em maio de 2021, sem ser vacinado contra o vírus, após ficar quase dois meses internado no Rio de Janeiro em decorrência da infecção.

"Amanhã seria aniversário do Paulo. O governo atrasou na compra de vacina e 400 mil vidas poderiam estar com suas famílias. Amanhã eu vou votar por você amigo", escreveu Tata Werneck também relembrando a demora na compra dos imunizantes pelo Brasil.

