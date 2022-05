Relembre frases marcantes de Paulo Gustavo, morto há um ano por Covid-19

Morto há exatamente um ano por complicações da Covid-19, o renomado ator e humorista Paulo Gustavo deixou, em vida, frases marcantes ditas em produções audiovisuais de sua própria autoria ou em comentários nas redes sociais.

Nesta quarta-feira (4), familiares, amigos e fãs relembram algumas de suas falas para manter viva a história e o legado do artista multiplataforma.

Seja em peças de teatro, filmes ou programas de TV, Paulo Gustavo, de 42 anos, sempre fez questão de ressaltar a importância do amor e da tolerância para ultrapassar as barreiras do preconceito, sobretudo o sofrido pela população LGBTQIA+.

Programa 220 Volts, TV Globo

"É bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina: é o afeto. É o amor".

"Diga o quanto você ama a quem você ama. Mas não fica só na declaração, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação. Amar é arte".

"O humor salva, transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Rir é um ato de resistência".

Minha Mãe é Uma Peça

"Quando uma mãe perde um filho, todas as mães do mundo perdem um pouco também".

Redes sociais

"Jesus fez revolução justamente por não ser preconceituoso e não concordar com os julgamentos daqueles que condenavam o próximo, o diferente. Jesus foi o que entendeu o amor em sua profundidade".

"O que as pessoas que tanto destilam ódio nas redes sociais fazem pelo próximo, pelo coletivo e fazem de suas próprias vidas? O ódio não soma, não acrescenta, não cria. Já o amor, este sim, germina e multiplica".