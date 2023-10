Irmã e viúvo de Paulo Gustavo prestam homenagens no dia do aniversário do ator

A produtora Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo, e o viúvo do comediante, Thales Bretas, postaram homenagens ao ator nesta segunda-feira (30), dia do aniversário dele. Paulo completaria 45 anos de idade, e faleceu aos 42, vítima da Covid-19.

"A senhora me bateu! Ai! avisa a polícia, avisa a polícia, avisa a polícia! [risos]", dizia o ator ao brincar com a mãe, Dona Déa Lúcia no vídeo compartilhado pela irmã.

"Itaipava, 3 de maio de 2020. Hora: 1h44. No dia que gravamos ele falou: 'Guarda, vou colocar nos créditos finais do Minha Mãe É Uma Peça 4. A gente gargalhou tanto vendo e revendo! Hoje, no dia do seu aniversário e Dia do Humor (em sua homenagem), posto de presente esse vídeo para todos os seus fãs", publicou Juliana na legenda do vídeo.

“Nunca cansávamos, era uma alegria, é uma energia inexplicável, ficávamos acordados até não aguentar mais! Poxa vida, dói demais! Tatau, muita saudade de você! Te amo pra sempre, até já! Deus, dai-me força!”, complementou a irmã de Paulo.

A homenagem de Thales

Já o viúvo e também pai dos filhos de Paulo Gustavo, Thales Bretas, publicou uma série de fotos do dia do último aniversário que o ator comemorou, em 2019.

“Esse foi o último niver antes da pandemia. 2019, recém-pais. Como sempre, a gente comemorou como se o último fosse! E, de certa forma, foi…”, escreveu Thales.

“Por mais difícil que seja a efemeridade da sua passagem por aqui, ela deixa um rastro histórico que nada jamais apagará. Sou muito grato à vida por ter tido a chance de acompanhar essa passagem e ter tanta coisa boa pra levar comigo pra sempre, especialmente nossos filhos!”, continuou.

A Sessão da Tarde desta segunda também homenageia Paulo Gustavo e o Dia do Humor, exibindo “Minha Mãe É Uma Peça 2”, filme estrelado por pelo ator.