Mãe de Paulo Gustavo, Déa Lúcia revela 'romance' com tio de Murilo Benício

Durante a entrega do prêmio “Melhores do Ano”, no “Domingão com Huck”, domingo (25), Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, fez uma revelação curiosa. Ela contou que já “deu uns beijos” em um tio de Murilo Benício.

Ao ser chamada para o palco por Luciano Huck, Déa Lúcia foi aplaudida de pé pela plateia. A mãe de Paulo Gustavo disse que tinha recebido beijo de todo mundo, menos de Murilo Benício, e acabou fazendo a revelação do affair.

“Eu vi Murilo nascer. Família dele é de mulheres maravilhosas, e eu paquerava um tio dele, Serginho. Muito beijo na boca escondido lá no posto de gasolina. Olha eu mesma falando de mim”, disse ela, logo ganhando um beijão do artista, que caiu na gargalhada com a história.

Déa participou do especial para anunciar o vencedor do troféu Paulo Gustavo, prêmio do melhor humorista do ano. Tatá Werneck foi a vencedora da categoria, e deu a estatueta à mãe do amigo.

“Essa mulher passa força para a gente sempre. É inacreditável. Você criou os seus filhos com muita luta e sabedoria. Você passou por uma dor que é o pesadelo de qualquer pessoa e continua fazendo a gente rir incessantemente. Por favor, aceita esse prêmio, esse prêmio é seu”, disse Tatá.

Polêmica

O “Melhores do Ano” ainda foi marcado por uma polêmica envolvendo Fábio Porchat e Gkay. Em um momento de homenagem a Jô Soares, que faleceu neste ano, Porchat brincou dizendo que o apresentador "preferiu" partir a entrevistar Gkay.

A influenciadora não gostou da piada e escreveu uma resposta no Twitter ao humorista. "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme", publicou.