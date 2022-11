Kevi Jonny e namorada, Sthe Matos, sofrem acidente de carro na Bahia; todos passam bem

O cantor Kevi Jonny e sua namorada, a influenciadora digital Sthe Matos, sofreram um acidente de ônibus na tarde desta sexta-feira (11), na rodovia federal BR-324, próximo à cidade de Barreiras, na Bahia. O casal está bem e não sofreu nenhum ferimento grave.

De acordo com a assessoria do artista, outras 20 pessoas que fazem parte da equipe do músico o acompanhavam na viagem. Todas, também, estão bem.

"Ambos [Kevi e Sthe] foram encaminhados para o hospital para realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem até segunda-feira (14)", informou a assessoria. Jonny se apresentaria na noite desta sexta na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Segundo o Correio, logo após o acidente, o casal e a equipe foram levados até Barreiras, onde aguardam a chegada dos empresários, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência.

Até agora, não há mais informações sobre o que provocou o acidente.

Ônibus tombou

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o ônibus de Kevi tombado em uma área de vegetação às margens da rodovia, enquanto algumas pessoas entram por um buraco no veículo para recuperar pertences. Veja: