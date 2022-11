Ator Roberto Guilherme gravou vídeo antes da morte e pediu união entre familiares

O ator e humorista Roberto Guilherme, conhecido pelo papel do Sargento Pincel em 'Os Trapalhões', gravou um vídeo pouco momentos antes de morrer, nessa quinta-feira (10), quando ainda estava internado no Rio de Janeiro. A mensagem, destinada à família dele, pediu para que eles se mantivessem unidos.

"Um abraço forte para a família. Beijos. Família unida, sempre unida. Fiquem com Deus, a família toda", disse o artista acamado, em imagens feitas pelo filho. Além disso, ele ainda perguntou pelas netas e pediu para que elas tirassem 10 nas provas da escola.

William de La Vega Nunes, filho de Guilherme, concedeu entrevista ao portal g1 contando que essa foi a última fez do ator conversando, ainda que por vídeo, com os filhos.

"Ele se despediu de todos. Meu pai estava sofrendo muito. No dia, colocamos ele sentado e ele gravou esse vídeo", contou. Roberto, que também era dublador, começou tratamentos intensivos contra um câncer descoberto ainda 2018. Desde então, lutava contra os sintomas da doença, mas acabou falecendo na última quinta (10).

As imagens gravadas pelos familiares foram exibidas no velório do artista no Cemitério da Penitência, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, onde ele foi velado nesta sexta-feira (11).

Também em pronunciamento ao g1, Waleska de La Vega, outra filha do ator, contou que a intenção do pai sempre foi trazer a felicidade para todos os que o cercavam.

"Meu pai sempre foi espetacular, amoroso, sempre fez de tudo pela gente. Foi um excelente marido. Ele falava que não queria tristeza no velório dele. Eu vou lembrar do meu pai pelo lema dele: 'fazer as pessoas felizes'"

Carreira

Roberto Guilherme nasceu em Ladário, Corumbá (MT), no dia 25 de agosto de 1938. Porém, viveu até os 8 anos na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e se mudou para o Rio de Janeiro em seguida.

Teve relação íntima com o futebol e chegou a jogar pelo Exército, mas por lá conheceria outra paixão. Ainda na instituição, escreveu uma peça de teatro amador no Olaria Atlético Clube, na Zona Norte do Rio. Com a falta de um dos atores, ele precisou fazer uma substituição, foi visto por um produtor e acabou convidado para trabalhar na TV Rio.

Em 1963, o artista foi contratado pela TV Excelsior e, por lá, conheceu Renato Aragão. Pouco tempo depois, já em 1965, também ao lado de Dedé Santana, ele começou a fazer parte do elenco fixo de 'Adoráveis Trapalhões'.

O papel do Sargento Pincel surgiu, inclusive, pela primeira vez na TV Record, no programa 'Quartel Do Barulho', em 1966. 'Os Trapalhões' só apareceriam em 1975, com a formação original.