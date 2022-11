Roberto Magalhães, o Sargento Pincel de 'Os Trapalhões', morre aos 84 anos

O ator Roberto Guilherme, de 84 anos, conhecido pelo papel de 'Sargento Pincel' em 'Os Trapalhões', da TV Globo, morreu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. A confirmação do falecimento foi feita pela família do artista e por Lívia Aragão, mulher do ator Renato Aragão.

O ator e humorista, que também era dublador, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo familiares, ele já estava em tratamento contra um câncer há alguns anos.

Mesmo com uma carreira longa na televisão, o papel de 'Sargento Pincel' acabou sendo o mais conhecido dos trabalhos dele. Nos Trapalhões, o ator contracenava com o 'Soldado 49', feito por Renato Aragão, e teve a careca como marca registrada na época.

