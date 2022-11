Renato Aragão se pronuncia após morte de Roberto Guilherme: 'perdi um grande amigo'

Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, se pronunciou sobre a morte de Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, amigo e companheiro de cena em "Os Trapalhões", que faleceu aos 84 anos nesta quinta-feira (10).

"Hoje perdi um grande amigo. Meu coração está de luto", escreveu Renato nas redes sociais.

O ator publicou uma foto dele e Roberto em cena e recebeu o carinho de colegas e fãs nos comentários. O apresentador Geraldo Luís escreveu: "Parte de nós. Ele foi um grande companheiro de risos e escadas. Deus conforte".

No último dia 27 de outubro, Renato Aragão havia postado uma foto ao lado do artista falecido e Dedé Santana: "O #tbt de hoje é com esses amigos queridos. Saudade!".

Dedé Santana presta homenagem

Assim como Renato Aragão, Dedé Santana, também colega de Roberto Guilherme em "Os Trapalhões", prestou sua homenagem nas redes sociais.

Legenda: Dedé postou homenagem após a morte do amigo nesta quinta Foto: Reprodução/Instagram

"Meu amigo, meu grande amigo. Descanse em paz, siga com o dever cumprido. Levou sorrisos para toda uma nação. Agora você é eterno. O eterno Sargento Pincel", declarou o artista.

Morte de Roberto Guilherme

Roberto Guilherme, conhecido pelo papel de 'Sargento Pincel' em 'Os Trapalhões', da TV Globo, morreu nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. A confirmação do falecimento foi feita pela família do artista e por Lílian Aragão, mulher de Renato Aragão.

O ator e humorista, que também era dublador, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo familiares, ele já estava em tratamento contra um câncer há alguns anos.