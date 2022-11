Filho do cantor Waguinho, de Os Morenos, é assassinado no Rio de Janeiro

Lucas Felipe, de 22 anos, filho do cantor Waguinho, ex-vocalista da banda de pagode Os Morenos, foi assassinado na última terça-feira (8), no Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

Segundo a publicação, Lucas, a vítima morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo. O corpo do jovem será enterrado na tarde desta quinta-feira (10) no cemitério de Irajá, na Zona Norte da capital carioca.

Homenagem

Por meio das redes sociais, o irmão mais velho da vítima, Waguinho Junior, prestou uma homenagem e lamentou a morte precoce do familiar.

Foto: Reprodução/Instagram

"É, cabeça, sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle! Teu gordinho vai te amar pra sempre", escreveu.

Filhos de Waguinho

O cantor Waguinho também é pai de mais cinco filhos, Joyce, Stephanie, Junior, Gabriel, e o caçula Cainã, de 19 anos.

