Carro utilizado em 'Ainda Estou Aqui' será leiloado neste sábado (22), em São Paulo

O carro cenográfico utilizado no filme "Ainda Estou Aqui" pela família de Eunice Paiva será leiloado neste sábado (22), em São Paulo. Com uma idade de 57 anos, é difícil encontrar um Opel Kadett 1968 no Brasil de hoje. Por isso, o lance mínimo do automóvel chega a custar R$ 200 mil.

Personagem importante do primeiro longa-metragem brasileiro a ganhar um Oscar, o Kadett esteve presente nos 210 dias de gravação. Em entrevista ao g1, Gabriel Martins, um dos gerentes da Veículos de Cena, empresa responsável pelo carro, revela que o veículo chegava a custar até R$ 3 mil a diária.

No entanto, devido ao alto custo e o longo tempo de gravação, foi fechado um acordo com o valor mais baixo. "Como o carro ficou muito tempo na gravação do filme, fizemos um preço mais baixo e cobramos um valor fechado mensalmente. Por isso, o valor do aluguel ficou abaixo dos R$ 3 mil por dia", explicou Martins.

Especificações do Opel Kadett

Legenda: Carro foi escolhido para integrar a ambientação do início dos anos 1970 no Rio de Janeiro Foto: Divulgação

Com origens na década de 1930, na Alemanha, o Kadett foi popular no Brasil nas décadas de 1970 e 1980. A versão que aparece em "Ainda Estou Aqui" tem um motor 1.1 de quatro cilindros sob o capô. À gasolina, o carro entregava 60 cv de potência e 8,6 kgfm de torque, com uma velocidade máxima de até 160 km/h.

Segundo o g1, o carro é confortável, com bastante couro e bancos aconchegantes, além de ter uma direção leve. A maior idade fica evidenciada pela presença de utensílios antigos, como acendedor de cigarros e o cinzeiro. Outro aspecto curioso é a utilização do quebra-vento para dispersar o calor dentro do veículo.

