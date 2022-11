Fátima Bernardes comenta relação de amizade com Bonner pós-separação: ‘Natural’

Uma foto publicada pelo deputado federal Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes, repercutiu nas redes sociais dias atrás. Tudo porque na imagem o casal aparece ao lado do ex-marido da jornalista, William Bonner, e a atual esposa dele, Natasha Dantas. No registro também estão Vinícius, um dos trigêmeos dos ex-apresentadores do Jornal Nacional, e amigos.

Ao colunista do Uol, Lucas Pasin, Fátima disse que não sabe por que as pessoas ainda ficam surpresas de duas pessoas manterem a amizade após o fim do casamento.

“É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais, assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal”.

No próximo dia 15, a apresentadora estreia no comando do “The Voice Brasil”. Ela falou que já está acostumada com a nova rotina, que não envolve mais um programa diário.

“De início, parece que sobra muito tempo e, depois, não sobra mais. Mas está ótimo, muito gostoso. Agora estou em um programa de temporada, sem jornalismo, e completamente ligado ao entretenimento. Era exatamente isso que eu procurava”, concluiu.