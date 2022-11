Gerard Piqué, ex de Shakira e zagueiro do Barcelona, anuncia aposentadoria

Na tarde desta quinta-feira, (3), Gerard Piqué, de 35 anos, jogador do Barcelona, anunciou sua aposentadoria do futebol. Através de suas redes sociais, em um vídeo bastante emocionado, Piqué informou a seus fãs e seguidores que a partida deste sábado, (5), contra o Almería, será a última de sua carreira.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

"Desde muito pequeno, não queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador do Barça", disse o zagueiro. O jogador ainda tranquilizou os torcedores do Barcelona afirmando seu amor pelo cube. "Passarei a ser um culé mais. Apoiarei a equipe. E transmitirei meu amor ao Barça aos meus filhos, tal como minha família fez comigo", finalizou Piqué.

Ao longo de sua carreira pelo Barcelona o jogador conquistou títulos importantes como Champions League, Mundial de Clubes e La Liga. Além desses, Piqué ainda carrega em sua bagagem o título de Campeão do Mundo em 2010 com a Espanha.

O contrato do zagueiro com o Barcelona ia até junho de 2024. O jogador formado no clube, estreou como profissional no Manchester United, em 2004 e o retorno ao time catalão ocorreu somente a temporada de 2008/09, a primeira no comando de Guardiola.

Término com Shakira

Em junho, a cantora Shakira e o jogador anunciaram, oficialmente, o fim do casamento através de comunicado conjunto. O casal pediu “respeito à privacidade” em nota emitida através de uma de agência de comunicação. O relacionamento durou 12 anos e o casal se conheceu pouco antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Juntos, têm dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

Em setembro deste ano, a cantora falou pela primeira vez sobre o assunto e afirmou estar passando pelas 'horas mais sombrias' de sua vida. Shakira lançou sua primeira música após o término com o jogador: