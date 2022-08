Quem é Clara Chia Marti, novo affair de Gerard Piqué, ex de Shakira

Após anunciar o fim do casamento de 12 anos com a cantora Shakira, o zagueiro Gerard Piqué tem seu nome envolvido em um outro romance. O jogador foi flagrado aos beijos com seu novo affair, a estudante de relações públicas Clara Chia Marti, enquanto curtiam show do cantor espanhol Dani Martín, na Espanha. O programa "Socialité", da TV espanhola Telecinco, publicou imagens do novo casal.

#EXCLUSIVA | Gerdad Piqué, cazado junto a su novia Clara Chía: primeras imágenes juntos https://t.co/Sn7hIsrLKu — Telecinco (@telecincoes) August 20, 2022

Clara tem 12 anos a menos que Piqué. Segundo o "Socialité", eles se conheceram em um bar e estão juntos há mais de um mês. A jovem de 23 anos trabalha com eventos na 'Kosmos', produtora do zagueiro.

De acordo com o tablóide inglês The Sun, os dois se conheceram em um evento da Kosmos. Na época, Clara estava trabalhando como garçonete.

“Ela é uma estudante que também trabalha para ele em sua empresa, organizando eventos. Eles têm mantido silêncio sobre o relacionamento, mas aqueles próximos a eles sabem o que está acontecendo", contou uma amiga de Clara para o The Sun.

Aqui está a nova namorada de Gerard Piqué: Clara Chía Marti!



Shakira está morando em uma cidade obrigada, pois precisa resolver as questões burocráticas de seus filhos com o pai. Deu um tempo na carreira, está tendo acompanhamento psicológico, e o EX marido curtindo a nova fase. pic.twitter.com/7cpffVBhSC — Shakira Now Brasil (@ShakiraNowBr) August 20, 2022

Em junho, Piqué e Shakira anunciaram que estavam terminando o relacionamento de 12 anos. Entre as questões que culminaram no fim da relação estaria uma suposta traição do jogador.