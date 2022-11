Shakira diz que promotores estão fazendo campanha de difamação

A cantora Shakira reagiu ao processo de acusação de fraudes fiscais na Espanha, além de afirmar que está sendo vítima de uma campanha de difamação. Nesta sexta-feira (25), a diva apresentou documentos legais respondendo as alegações de não ter pago mais de US$ 14 milhões, atualmente R$ 74 milhões de reais, em impostos sobre os rendimentos auferidos entre 2012 e 2014. As informações são do site TMZ.

As acusações de difamação da compositora se dão quando, segundo ela, os promotores violaram seu direito à privacidade e a presunção de inocência ao criticá-la da maneira que fizeram.

Os documentos apresentados por Shakira garantem que durante o período em questão, ela pagou, na verdade, US$ 10.141.075 (R$ 54,3 milhões) em impostos ao governo dos Estados Unidos. Os registros mostram que nessa mesma época ela apareceu como jurada no reality show The Voice. Portanto, não tinha como estar na Espanha pelo período de tempo necessário, de 183 dias (6 meses).

De acordo com as leis espanholas, para ser considerado residente fiscal o indivíduo teria de passar 183 dias ou mais lá em um único ano. A defesa da cantora se dá na afirmação de que durante esse período ela não residia na Espanha.

PROCESSO

Os promotores estão pedindo uma sentença de prisão de 8 anos e uma multa de US$ 24 milhões (R$ 128,5 milhões) se ela for condenada no próximo julgamento. Shakira apresentou novos documentos legais que pagou mais de $ 90 milhões (R$ 482 milhões) em impostos nos Estados Unidos.

Em comunicado realizado na cidade de Barcelona, os representantes da cantora falaram que ela possui "plena convicção de sua inocência, não aceita um acordo" com a promotoria e "decide seguir adiante" com o processo. Ela se mostra confiante que "a justiça lhe dará razão", completou a defesa.

Além das gravações dos programas, a cantora rebateu as acusações afirmando que estava em uma turnê global, e que passou apenas 60 dias no país. Segundo documentos válidos, Shakira se declarou residente fiscal na Espanha em 2015, depois de se estabelecer lá com sua família e matricular seu filho na escola.