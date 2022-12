Conheça a história real do 'urso do pó branco', que usou 40kg de cocaína e virou filme

Nos últimos dias, o longa “Cocaine Bear” tem gerado comentários devido ao seu enredo inusitado. Baseado em fatos reais, a comédia acompanha um urso negro que consome 40 quilos de cocaína acidentalmente.

FILME 'O URSO DO PÓ BRANCO'

O incidente, que ocorreu após a queda de um avião que transportava traficantes, espalhou vários pacotes da droga na floresta em que o animal vivia. Induzido pela enorme quantidade consumida, o urso acabou tomado por uma raiva assassina, passando a atacar os moradores da pacata cidade de Blue Ridge, no norte da Geórgia.

No longa, enquanto os habitantes correm perigo, o grupo de criminosos procura seu estoque, sem imaginar que pode ser surpreendido pelo animal enfurecido a qualquer momento.

O líder do bando, Dentwood, foi o último papel do astro Ray Liotta, falecido em maio deste ano. No elenco, também estão Alden Ehrenreich, Keri Russell, Jesse Tyler Ferguson e O’Shea Jackson.

O roteiro é assinado por Jimmy Warden, e a produção ficou por conta da dupla Phil Lord e Chris Miller. Com direção de Elizabeth Banks, “Cocaine Bear” chega aos cinemas em 24 de fevereiro de 2023.

HISTÓRIA REAL

Fora da ficção, a população contou com a ajuda de investigadores para encontrar o que restou dos pacotes de cocaína na Floresta Nacional de Chattahoochee-Oconee. Ao todo, foram contabilizados 40 pacotes, cada um contendo supostamente 1 kg da droga.

Em 1985, quando o acidente aconteceu, os pacotes foram avaliados em aproximadamente 20 milhões de dólares.