Boris Casoy cochila ao vivo durante jornal na CNN; veja vídeo

O jornalista Boris Casoy, 81, cochilou durante participação ao vivo do telejornal CNN Novo Dia. O âncora não aguentou o sono no início da fala da jornalista Stephanie Alves, que divide o comando da atração com Rafael Colombo.

Casoy participa do quadro Liberdade de Opinião. Ele comenta no telejornal diretamente da própria residência, sentado em uma poltrona, em um escritório.

Veja momento de cochilo de Boris Casoy

Após declarar opinião sobre a denúncia da campanha de Jair Bolsonaro (PL) rejeitada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, o comentarista não prestou muita atenção na fala de Stephanie e também na de Fernando Molica, que participou do telejornal.

Enquanto Molica falava, Casoy lutava para manter os olhos abertos. O comentarista chegou a apoiar o rosto na poltrona sem que o canal o retirasse do ar

Boris diz que fechou olhos por conta da luz

De acordo com matéria do portal Uol, veiculada nesta sexta-feira (28), o apresentador informou que fechou os olhos por conta da iluminação do ambiente.

"Alguns veículos de imprensa disseram que eu adormeci durante minha participação no quadro Liberdade de Opinião, da CNN. Na verdade, eu apenas fechei os olhos por alguns segundos enquanto o Fernando Molica comentava, por causa da luz”, iniciou ele.



O jornalista declarou ainda situações que fazem ele dormir. “Não notei que minha imagem estava no ar, e assim que fui avisado, abri os olhos. Eu só durmo politicamente em duas ocasiões: no horário político do TSE e quando leio ‘O Capital’, de Karl Marx".