Globo anuncia as novas novelas das 6, das 7 e das 9 para 2023; veja quais são

Em evento realizado para anunciantes, o Upfront Globo 2023, a TV Globo anunciou as próximas estreias de novelas na emissora. O encontro ocorreu nesta terça-feira (27).

No ano que vem, na faixa das 6, chega “Amor Perfeito”. “Vai na Fé” será a nova das 7 e “Terra Vermelha” entrará no lugar de “Travessia”, no horário das 9.

Além disso, dentro do Projeto Resgate, 26 novelas clássicas entrarão no catálogo do Globoplay.

O Rei do Gado é a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

A novela "Rei do Gado" vai marcar presença com o público novamente. A trama que conta uma história de amor em meio a um cenário rural retorna em novembro, no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo "A Favorita".

Escrita por Benedito Ruy Barbosa, autor de Pantanal, a história, exibida originalmente em 1996, narra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil, respectivamente, com criação de gado e plantações de café.