Quem saiu da Fazenda hoje? Veja como foi a sexta eliminação do programa

Vini Buttel foi o sexto eliminado de A Fazenda 14, da TV Record, na noite desta quinta-feira (27). Ele recebeu apenas 21,14% dos votos do público para ficar no programa.

Também disputavam a preferência do público Bárbara Borges e Pétala Barreiros, que receberam 53,46% e 25,50% dos votos para permanecer no reality, respectivamente.

"Voce defende seus aliados e ainda afasta aqueles que tentam se contrapor. Talvez essa seja uma das estratégias mais acertivas de todas, mas não se esqueça, a ironia pode ser traicoeira", disse Galisteu em seu discurso de eliminação.

Vini, modelo e ex-participante do De Férias com o Ex, protagonizou diversas polêmicas nesta edição de A Fazenda. Após uma briga com Ingrid Ohara, a influenciadora jogou fezes de cavalo nos pertences de Vini.

Em outra discussão, com Thomaz Costa, Vini foi acusado por internautas de agressão. Ele era do grupo A, formado por Deolane Bezerra, Pétala, Moranguinho e outros peões.

Já foram eliminados do reality Bruno Tálamo, Ingrid Ohara, Rosiane Pinheiro, Tati Zaqui e Thomaz Costa.

Como foi formada a Roça?

A roça começou a ser formada no programa de terça-feira (25), com o fazendeiro Lucas Santos indicando Bárbara Borges direto para a berlinda. Vini recebeu sete votos e foi o indicado da casa.

Já Pétala se tornou a terceira roceira após receber o poder verde de Kerline Cardoso. Por fim, Pelé sobrou na tradicional dinâmica do resta um, na qual o participante que não for salvo por nenhum peão vai para a roça.

Como é tradicional no programa, o último roceiro veta um dos três oponentes da prova do fazendeiro. Ele escolheu vetar Vini.

Pelé ganhou a prova do fazendeiro, realizada na quarta-feira (26), e garantiu mais uma semana no programa.