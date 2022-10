Quem ganhou a prova do fazendeiro ontem? Veja como foi a dinâmica desta quarta-feira (26)

Pelé Milflows ganhou a prova do fazendeiro desta quarta-feira (26) e se livrou da roça desta semana, em A Fazenda 14. Babi e Pétala não se deram bem na disputa e estão na berlinda, ao lado de Vini Buttel, que foi vetado da dinâmica.

A prova desta semana tinha duas etapas, envolvendo habilidade e pontaria. Na primeira fase, os competidores precisavam pegar o máximo de bolas variadas de uma piscina. Cada bola, de esportes diferentes, tinha em uma pontuação diferente

Já na segunda etapa, os competidores deveriam acertar as bolas coletadas em cestos específicos. X ganhou a prova ao pontuar mais.

A eliminação de um dos peões ocorre nesta quinta-feira (27).

Formação da roça

Babi, Pétala e Vini Buttel formam a sexta roça desta edição de reality. A berlinda começou a ser formada no programa de terça-feira (25), com o fazendeiro Lucas Santos indicando Bárbara Borges direto para a berlinda.

Na votação da casa, Vini Buttel recebeu sete votos e foi levado à berlinda. Já Pétala se tornou a terceira roceira após receber o poder verde de Kerline Cardoso.

Por fim, Pelé sobrou na tradicional dinâmica do resta um, na qual o participante que não for salvo por nenhum peão vai para a roça. Como é tradicional no programa, o último roceiro veta um dos três oponentes da prova do fazendeiro. Ele escolheu vetar Vini.