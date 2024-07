Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Chayene, Socorro e Laércio pedem para Naldo convencer Epifânia a guardar segredo sobre a falsa gravidez.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Chayene, Socorro e Laércio pedem para Naldo convencer Epifânia a guardar segredo sobre a falsa gravidez. Simone e Fabian estranham a movimentação no quarto de Chayene. Alana pede para Penha deixar Samuel viajar em seu lugar. Socorro esconde a identidade de Cida.

Samuel fala com Lygia sobre a viagem com as Empreguetes. Penha avisa que Otto vai jantar com elas e Ivone fica feliz. Sandro descobre que Penha o colocou na justiça. Rosário pensa em Inácio. Fabian e Simone conversam sobre a surpresa que prepararam para Chayene.

Tom aparece para jantar com Rosário, mas ela não percebe que ele é seu admirador. Otto consegue conquistar Patrick. Voleide dispensa Sandro. Tom deixa Rosário em casa e ela pensa em Inácio. Cida aceita jogar cartas com Máslova, Valda e Ariela.

Zaqueu aconselha Tom a agir como Rosário gosta para tentar conquistá-la. Otto e Penha se beijam. Chayene entra em pânico quando Fabian exige que ela faça uma ultrassonografia na frente das câmeras.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.