Atrizes de 'Chiquititas' reproduzem foto dos anos 90

As atrizes Fernanda Souza, Flávia Monteiro e Aretha Oliveira reproduziram uma foto dos tempos de “Chiquititas”. A imagem original foi feita em 1998, na despedida da personagem Mili, papel de Fernanda.

“Minhas meninas que já cresceram há muito tempo, mas quando nos encontramos é sempre assim… Muito amor, gargalhadas, histórias, nostalgia e por aí vai”, escreveu Flávia na legenda da foto, publicada no Instagram.

Nos comentários, a foto despertou nostalgia dos fãs da novela. “Eu vivi essa época maravilhosa. Muito obrigado! Era bom demais”, escreveu uma pessoa. “Bons tempos que não voltam mais”, disse outra.

Fernanda deixou a novela do SBT quando assinou o contrato com a TV Globo. Já Flávia deu vida a personagem protagonista Carolina e Aretha foi a intérprete da órfã Pata.

Documentário

A versão brasileira de "Chiquititas" tem um projeto de documentário em andamento, chamado "Anos Depois", no qual vários atores participam. O trailer foi inclusive lançado 2022, mas o projeto enfrenta um imbróglio.

“O documentário é do Christian, que foi nosso câmera em ‘Chiquititas’. O irmão dele virou nosso diretor em uma época. Ele acompanhou tudo, então ele veio com esse projeto. Está pronto praticamente. Mas estão barrando com problemas de direitos autorais e de imagem”, explicou Flávia ao podcast “Papagaio Falante”, em 2023.

