Previsão do signo de Áries para hoje, 4 de julho

Você está mudando sua percepção sobre si mesmo(a). Algumas coisas não fazem mais sentido. A Lua em Gêmeos vai conversar com Netuno retrógrado em Peixes. Muitos véus estão caindo e agora é possível enxergar melhor. Sem máscaras, enganos ou ilusões. Agora você pode discernir entre a realidade e a ilusão e ter uma visão mais clara das situações. No fim do dia a Lua chega no seu reino, no signo de Câncer ela fica domiciliada. Chegou a hora de se preparar para um novo ciclo que se inicia amanhã com a Lua Nova Canceriana. Muitas águas vão rolar.

Signo de Áries hoje

O universo está te enviando sinais o tempo todo. Fique atento as mensagens, as interações, os encontros e observe. Muito cuidado com as informações que chegam para você, nem tudo pode ser verdade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.