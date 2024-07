Viviane Araújo fará operação para retirada de hérnia umbilical

A atriz Viviane Araújo compartilhou com os seguidores de sua rede social que fará pela terceira vez uma cirurgia para retirada de uma hérnia umbilical. Ela fez o procedimento pela primeira vez antes de sua gravidez, e a segunda vez após a gestação.

“Eu já operei essa hérnia duas vezes. Uma antes da gravidez, que ela vinha para fora no umbigo e eu precisava empurrar. Depois da gravidez, ela voltou novamente e eu costurei todo o abdômen. Agora, devido à diástase, voltou novamente. Amanhã, eu vou operar essa hérnia novamente”, disse.

Viviane também contou que o procedimento é simples, mas o pós-operatório requer cuidados. "Academia será só com 45 dias que eu vou poder voltar com treinos, com carga, e eu não estou acostumada, porque tem que ficar bem cicatrizada para não voltar".

A artista justificou que resolveu fazer a cirurgia logo para não a situação não piorar e ela passar por algo durante as gravações do seu próximo trabalho na televisão.

Documentário

Recentemente, Viviane foi confirmada no documentário que o Globoplay está fazendo sobre o cantor Belo. Ela e o cantor já viveram um relacionamento, antes de Gracyanne Barbosa.